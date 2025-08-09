¡Ö¤É¤³¤Î¥®¥ã¥ë¤«¤È¡×65ºÐÂç¸æ½ê½÷Í¥¤Îà¥¤¥±¥¤¥±á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¾×·â¡ª¡ÖËå¡Á¡×¤È¸Æ¤Ö59ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
ÇÉ¼êÈ±¡õÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò(65)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÉ¼êÈ±¡õÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº2025¡×¤ËµÛ·ìµ´¥«¥ß¡¼¥éÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀõÌî¤¬¡¢´Ñ·à¤ËÍè¤¿·ÝÇ½³¦¤ÎÃç´Ö¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËå¡Á¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡£¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò(59)¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢ÉñÂæ±Ç¤¨¤¹¤ëÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤¿ÀõÌî¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤æ¤¦»Ò¤µ¤óåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¤è♡¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÈ±¿§¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¤æ¤¦»ÒÍÍ¤âgood¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥®¥ã¥ë¤«¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº2025¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþŽ¥ÌÀ¼£ºÂ¤Ç2Æü¡Á16Æü¡¢ÂçºåŽ¥¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç21Æü¡Á25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡