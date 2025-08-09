¡Ö¤¨!?¥Û¥ó¥È¤Ë·»Äï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×Êì¸øÇ§à¶ÄÅ·¥½¥Ã¥¯¥êáÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¤Î´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¾×·â¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»Äï´ãÊ¡♡¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á?¡×
¡ÖÊì¸øÇ§¡¢Äº¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤Î±»Æó¤Ä¤Ö¤ê¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥Ž¥ÏÂÅÄÀµ¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡ª ¾Ð¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·»Äï¤´Íè¾ì¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÏÂÅÄ·óÊå¡£½Ð±éÉñÂæ¡Öµã¤¯¥í¥ß¥ª¤ÈÅÜ¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡Ä¡Ø»º¤ó¤À³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£Êì¸øÇ§¡¢Äº¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»Äï´ãÊ¡♡¡×¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤! ¾Ð¡×¡Ö¤¨!? ¥Û¥ó¥È¤Ë·»Äï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï2013Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤ÇÀô¸»ÂÀÌò¡¢24Ç¯¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î±óÆ£»þÍºÌò¤Ç¹¥±é¤·¤¿¡£