¡Ö¤¨!?¥Û¥ó¥È¤Ë·»Äï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡×­à¶ÄÅ·¥½¥Ã¥¯¥ê­á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ÏÂÅÄÀµ¿Í¡£¼Ì¿¿¤Ï2013Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×½Ð±é»þ(X@daaaaaawaaaaaa¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡ÖÊì¸øÇ§¡¢Äº¤­¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤Î±»Æó¤Ä¤Ö¤ê¤Ë¡Ä

¡¡ÇÐÍ¥Ž¥ÏÂÅÄÀµ¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡ª ¾Ð¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö·»Äï¤´Íè¾ì¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÏÂÅÄ·óÊå¡£½Ð±éÉñÂæ¡Öµã¤¯¥í¥ß¥ª¤ÈÅÜ¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡Ä¡Ø»º¤ó¤À³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£Êì¸øÇ§¡¢Äº¤­¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·»Äï´ãÊ¡♡¡×¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤! ¾Ð¡×¡Ö¤¨!? ¥Û¥ó¥È¤Ë·»Äï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÏÂÅÄ·óÊå(º¸)¤ÈÏÂÅÄÀµ¿Í
(ÏÂÅÄÀµ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@daaaaaawaaaaaa¤è¤ê)

¡¡ÏÂÅÄ¤Ï2013Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤ÇÀô¸»ÂÀÌò¡¢24Ç¯¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î±óÆ£»þÍºÌò¤Ç¹¥±é¤·¤¿¡£