川崎の元クロアチア代表DFがJデビュー戦でまさかの一発退場。危険な足裏タックルでVARが介入
川崎フロンターレは８月９日、J１第25節でアビスパ福岡と対戦。開始早々に新加入DFフィリップ・ウレモヴィッチが一発退場となった。
１−０とリードして迎えた12分、ウレモヴィッチが福岡のFW碓井聖生をタックルで倒してしまう。一度はウレモヴィッチにイエローカードが提示されるも、VARが介入。主審がオンフィールドレビューで映像を確認したうえで、タックルの際に足の裏が碓井の足首に入っており、危険なプレーだったとして、レッドカードに変更となった。
元クロアチア代表DFは、２日に川崎に加入したばかり。Jリーグデビュー戦で無念の退場となった。
