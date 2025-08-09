お盆の帰省ラッシュが９日、ピークを迎え、山形新幹線の下りは終日、ほぼ満席となっています。

【写真を見る】お盆の帰省ラッシュ 山形新幹線下りがピーク 臨時便は故障トラブルで減

山形新幹線はE8系の故障の影響で、6月中旬から先月末まで一部を除き県内と東京の間で直通運転が出来ませんでしたが、今月からほぼ平常ダイヤに戻りました。



きょう、JR山形駅では、下りの「つばさ」が到着すると、大きな荷物や土産などを持った人たちで混雑しました。



JR東日本によりますと、先月31日までの山形新幹線のお盆期間中（８日から17日）の予約は去年の同じ時期の73%にあたる、およそ6万席でした。



また、お盆期間中の臨時便は、E8系の故障の影響で、当初の計画より69本少ない、62本の運行になるということです。



帰省客は（埼玉県から）「この子のおじいちゃんとおばあちゃんの家に行ってプールや花火大会に行ったりとかして遊びます」



帰省客は（埼玉県から）「仙台乗り換えとか在来線も大変だったので、直通の方がパっと来れるので気軽に帰れると思った」

Uターンラッシュは、今月17日と見込まれています。