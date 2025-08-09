¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Ç·µÈ²¬Ì¿¿¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥Àï¡Û´ßÅÄ¹ä¤¬£²¾ì½êÏ¢Â³¤Î£Ç··è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¡Ö¤¤¤¤´Ä¶¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡ÖÂè£±£¹²óµÈ²¬Ì¿¿¥«¥Ã¥×ÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£¹Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£Æó¼¡Í½Áª£±£±£Ò¤Ç¤Ï´ßÅÄ¹ä¡Ê£²£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬ÊÌÀþ´°Éõ¤Ç¥é¥¤¥ó¤ò¾å°ÌÆÈÀê¤ËÆ³¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£Á°²ó¤ÎÉÙ»³µÇ°¤Ç£Ç·½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿Àª¤¤¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª¤³¤½¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¸¶ÅÄ¸¦ÂÀÏ¯¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¡Ö²ù¤·¤¤¡×£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Æü¤ÎÀè¹ÔÎÏ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¤³¤³¤«¤éÆ§¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éËÍ¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Å¤¯¤ê¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¼«¿È¤Ë¤â¸·¤·¤¤àÄ¹µ÷Î¥ÀïË¡á¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¶²¤ì¤òÊú¤«¤»¤¿¾å¤Ç°ìÈÖ¥é¥¤¥ó¤òÀ¸¤«¤»¤ëÁö¤ê¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¾º¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÊ¡°æ¤ÎÎý½¬´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Î¡ËÏÆËÜ¡ÊÍºÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢»ûºê¡Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤âÎý½¬Ãç´Ö¡£Ä¶°ìÎ®£²¿Í¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡×¡£ÎØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤ª¼êËÜ¤Ç¡ÖÁá¤¯¡Ê£²¿Í¤Ë¡ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È¸½¾õ¤òÏÃ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢½éÆüÆÃÁª¤Ç´ßÅÄ¤ÎÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤¿°²ÂôÃ¤¹°¤«¤é¤Ï¡Ö¡ØÊÒÎÚ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Ë¤Ï£±£±·î¤ËÅöÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Çµ¶¥ÎØº×¤Î½Ð¾ì¸¢¼è¤ê¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÀª¤¤¤Ê¤é£Ç·¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î£Óµé½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£½à·è£±£±£Ò¤âÀÑ¶Ëºö¤ÇÌ¥¤»¤Æ¾¡¤Ä¡£