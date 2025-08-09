スタートを告げるSEが流れる中、WING STAGEに登場したバンドメンバーたち。彼らによる演奏が夏空に向かって鳴り響き、相川七瀬が登場した。

◆ライブ写真

ショッキングピンクの生地を取り入れた衣装が、とても鮮やか。オープニングを飾ったのは「LIKE A HARD RAIN」だった。ステージの隅々までを巡りながら歌う彼女をフレンズ（LuckyFes観客）が打ち鳴らす情熱的な手拍子が包む。ビートをワイルドに乗りこなしながら放つ歌声の威力が抜群。彼女に刺激されながらバンド演奏の熱量がますます上昇し始めたのを感じる。30年間にわたって活躍し続けているシンガーのパワーを早速強く実感させられた。

「こんにちは！ 相川七瀬です！ LuckyFes皆勤賞、4回目、今日も盛り上げたいと思います。盛り上がる曲ばっかり用意してきました」──明るい声の挨拶の後、フレンズが「ウォーウォー」と歌うパートの練習を経てスタートした2曲目「Blue Star」。躍動するサウンドに合せて、フレンズが掲げた腕が雄々しく揺らぐ。昨年度の『tvkプロ野球中継 横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE』テーマソングだったこの曲を全身で受け止めると、闘志が胸の奥底から湧き上がるような感覚となった。

続いて「祭りの曲を作りました！」という言葉が添えられた「ワッショイ！」。日本人の祭り心を刺激するエッセンスを絶妙に盛り込んでいるこの曲が配信リリースされたのは、今年の6月。海外の人々も無我夢中で踊らせるに違いない絶大なダンスパワーをフレッシュに放っていた。《ワッショイ、ワッショイ》と元気よく言いながら腕を振り上げるのが、とにかく楽しくて堪らない。フィールド全体にダンス、歌声、笑顔の輪が広がっていく風景が、とても感動的だった。

ライブの終盤は、代表曲が連発された。フレンズが掲げたタオルが力強く回転する風景を愛おしそうに眺めながら歌う姿が印象的だった「Sweet Emotion」の直後、「最後に聴きたい曲ありますよね？ みんなに曲紹介を任せますので、うまく行かなかったらやり直します」と、悪戯っぽい笑みを浮かべながら呼びかけた相川。皆が一斉に叫んだ曲のタイトルは、1995年にリリースされたデビューシングル「夢見る少女じゃいられない」だった。

ボクサーのパンチのようにシャープに繰り出される挑発的な歌声が抜群に気持ちいい。骨太なロックサウンドに華やかな色彩を添えて輝かせる力が、彼女の歌声にはある。かけがえのない魅力を開放的な野外で体感できるのは、本当に至福だった。身体を揺らして受け止めながら、一緒に歌うフレンズの歌声がときめきを滲ませている。彼女とバンドメンバーたちがステージを後にした後、爽やかな余韻が辺り一面に漂っていた。

取材・文◎田中 大

写真◎SARU

セットリスト

1.LIKE A HARD RAIN

2.Blue Star

3.ワッショイ！

4.Sweet Emotion

5.夢見る少女じゃいられない

