ÄÔ¤Á¤ã¤óÂè5»Ò½Ð»º¡¡Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎËå¤Ç¤¹¡×¡¡Èù¾Ð¤àÊú¤Ã¤³¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿ù±º²È¡ÉÂè5»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈù¾Ð¤ó¤ÇËå¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ
¡¡´õ¶õ¤Ï¡Ö7¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎËå¤Ç¤¹¡¡4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤«¤é5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢Ëå¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡ª¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡¦14¡Ë¤µ¤ó¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡¦12¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò½÷»ù¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÔ¤Ï¡Ö2025Ç¯8·î8Æü¤ËÌµ»öÂè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ª»º¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ä¤¤¤Ë»ä¤â5¿Í¤ÎÊì¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²7¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¹¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡¡2025Ç¯8·î8Æü¡¡2405¥°¥é¥à¤ÎÂè¸Þ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ØËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê½Ð»º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤½¤ÎºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿½Ð»º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¼¤Î»ºÀ¼¤È¡¢ºÊ¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¶Æ°¤ÎÎÞ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸¿§¤¢¤»¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Î¤ó¡ª¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï7¿Í²ÈÂ²¡£¤³¤ÎÀè¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈù¾Ð¤ó¤ÇËå¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ
¡¡´õ¶õ¤Ï¡Ö7¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎËå¤Ç¤¹¡¡4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤«¤é5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢Ëå¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡ª¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Æ±Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÔ¤Ï¡Ö2025Ç¯8·î8Æü¤ËÌµ»öÂè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ª»º¤Ç¤·¤¿¡¡¤Ä¤¤¤Ë»ä¤â5¿Í¤ÎÊì¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²7¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¹¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡¡2025Ç¯8·î8Æü¡¡2405¥°¥é¥à¤ÎÂè¸Þ»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ØËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê½Ð»º¤À¤Ã¤¿¡Ù¤½¤ÎºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿½Ð»º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌ¼¤Î»ºÀ¼¤È¡¢ºÊ¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¶Æ°¤ÎÎÞ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸¿§¤¢¤»¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Î¤ó¡ª¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï7¿Í²ÈÂ²¡£¤³¤ÎÀè¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£