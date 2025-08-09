クラブW杯得点王の21歳…ゴンサロ・ガルシアがレアルのトップチームに正式昇格!
レアル・マドリーは8日、FWゴンサロ・ガルシア(21)との契約を2030年6月30日まで延長し、正式にトップチームの一員となることを発表した。
スペイン人のG・ガルシアは、10歳だった2014年にレアルのカンテラに入団。昨季はカスティージャ(Bチーム)で25ゴールを挙げ、プリメーラ・フェデラシオン(スペイン3部)の最多得点者となった。
トップチームでは2023年11月にデビューを果たし、今夏のFIFAクラブワールドカップ2025にも出場。レアルがベスト4敗退となった中、6試合4ゴール1アシストの活躍で得点王とベストイレブンに輝いた。
G・ガルシアは今季トップチームで16番を着用。昨季16番だったFWエンドリッキは9番となり、FWキリアン・ムバッペが9番から10番に変更となる。
