[8.9 J1第25節](U等々力)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

DF 35 丸山祐市

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 21 安藤駿介

DF 4 ジェジエウ

DF 15 田邉秀斗

MF 16 大関友翔

MF 19 河原創

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 38 神田奏真

FW 91 ラザル・ロマニッチ

監督

長谷部茂利

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

MF 6 重見柾斗

MF 8 紺野和也

MF 14 名古新太郎

MF 18 岩崎悠人

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 29 前嶋洋太

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 15 秋野央樹

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 17 ウェリントン

監督

金明輝