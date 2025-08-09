川崎Fvs福岡 スタメン発表
[8.9 J1第25節](U等々力)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
DF 35 丸山祐市
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 4 ジェジエウ
DF 15 田邉秀斗
MF 16 大関友翔
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 6 重見柾斗
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 29 前嶋洋太
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 15 秋野央樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
