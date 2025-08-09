明秀日立―聖隷クリストファー

甲子園球場で開催中の第107回全国高校野球選手権は9日、第5日第2試合で初出場の聖隷クリストファー（静岡）が5-1で明秀日立（茨城）に勝利し、2回戦に進出した。夏の甲子園に初めて表示された校名がネット上のファンの間で「カッコ良すぎる」と話題沸騰した。

聖隷クリストファーは春夏通じて初出場。初回に渡部哉の適時二塁打で先制した。3回に同点とされるも6回に1点を奪って再びリード。8回に一挙3点を加えて明秀日立を突き放した。投げては2年生の先発・高部が9回を4安打1失点と好投。甲子園での初勝利を挙げた。

全国の舞台では見慣れぬ校名が試合中からネット上で話題に。日本のXでは「聖隷クリストファー」がトレンド入り。野球ファンからは「名前かっこよすぎるからめちゃくちゃ応援したい」「静岡県民(特に西部)からするとそこまで違和感なく受け入れて来たけど確かに聞きなれないと名前のインパクトあるわな」「学校の名前が聖隷クリストファーってカッコ良すぎる」「模試でしか名前見たことない高校出てる」「聖隷クリストファーの名前インパクト強すぎて見るやろ」などの声が上がっていた。

聖隷クリストファーは2回戦で西日本短大付（福岡）と対戦する。



