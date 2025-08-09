俳優の杉浦太陽(44)が9日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの辻希美（38）が8日に第5子となる女児を出産したことを報告した。

「2025年8月8日 2405gの第五子が誕生しました 母子ともに健康です」とベビーを抱く辻を杉浦と4人の子供たちが囲むショットとともに報告。「『本当に幸せな出産だった』その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした」と振り返り、「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と感動を明かした。

「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」と妻への感謝を記し、「これからは7人家族。この先も、僕たち家族を温かく見守っていただけると嬉しいです」とメッセージを送った。

杉浦と辻は2007年に結婚し、同年に第1子となる長女でインフルエンサーの希空（のあ）、10年に第2子男児、13年に第3子男児、18年に第4子男児を出産。第5子は長女と18歳差となる。

夫婦は今年3月3日に第5子妊娠を発表、4月18日には、性別は女児だと公表していた。

さらに、夫婦のYouTubeチャンネルで、3〜4年ほど不妊治療を続けていたと明かしていた。なかなか妊娠に至らず、一時は通院をやめていたといい「難しいのかな、ダメなんだなって思ってね。“諦めよう”って言って」と断念も覚悟していたところ、妊娠が発覚した。