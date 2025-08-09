タレントの辻希美（38）が9日、自身のインスタグラムを更新。8日に第5子となる女児を出産したと発表した。母子ともに健康。

7人の家族写真とともに、辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です」と報告。夫の杉浦、子供たち、そして小さな赤ちゃんとの家族ショットとともに「18年ぶりの小さな小さな女の子です 家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」と明かした。

そして「ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚し、同年に第1子となる長女でインフルエンサーの希空（のあ）、10年に第2子男児、13年に第3子男児、18年に第4子男児を出産。第5子は長女と17歳差となる。今年3月3日に第5子妊娠を発表、4月18日には、性別は女児だと公表していた。

杉浦も自身のインスタグラムを更新し「2025年8月8日

2405gの第五子が誕生しました 母子ともに健康です」と報告した。

「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」と感激をつづった。

そして「のん！お疲れさま。そして、ありがとう」と妻に感謝した。

長女の希空も自信のSNSで「私にとっては初めての妹です」と書き出し、生まれたばかりの妹を抱っこする写真をアップ。そして「4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！！」と感無量の心境をつづった。