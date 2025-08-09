元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が、8日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。先日行ったオーストラリア旅行で、現金を全く使わなかったと明かした。

日本国内ではコンビニで買い物するときも「絶対現金で払う。だからコンビニの店員さんがびっくりするね」という一茂だが、旅行先ではオーストラリアドルを用意していたものの「ブリスベンで現金1セントも使わなかった。ビックリした。バスも“ピッ”」と、クレジットカードの決済だけで過ごしたという。

共演のバイオリニスト・高嶋ちさ子も「アメリカも全然使わない。この間うちの子の先生が来日した時に、浅草に行ったんだけど、私は当然、普段から現金は持っていないから。うちの息子も持ってないから、仲見世通り歩いていて、これ欲しいっていう時に“現金ですよ”って言われて“えっ〜！”って」と明かした。

2019年から海外に行っていないという俳優・石原良純は「バス代なんて200円かそこらじゃない？それも“ピッ”？」と驚き、先日ようやくSuicaに「入会した」ものの、仕組みが分からず「どうしてこれで買えるのか？」と首をひねっていた。