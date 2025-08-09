¥Ò¥«¥ë¡¢·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÈþ½÷¤È¡È¥¥¹¡É¤ÇÂç±ê¾å¤â¡ÖÆóÅÙ¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÂç±ê¾å¤·¤¿¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï7Æü¤Ë¡ÈÄ¶²á·ã¡É¹ç¥³¥ó´ë²è¡Ö5ÂÐ5¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥¥¹¤¹¤ëÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£5·î31Æü¤Ë¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¤Î¡Ö0Æüº§¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÂ¾¤Î½÷À¤È¤Î¥¥¹¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤â¿É¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÇ½¤Ê¥ä¥Ä¤Û¤É¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸ÈãÈ½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê²á·ã¤Ê¥µ¥à¥Í¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÃµ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿À·Ð¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÆóÅÙ¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¥Î¥¢¤ËËÜ²»¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¥Î¥¢¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î·ëº§¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä¤È»×¤¦¤·¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â2¿Í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÎYouTube¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÂº½Å¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Î¥¢¤Î¹¬¤»¤ò»×¤¦¤Ê¤é¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤¸¤ã¤¢¥¥¹¥·¡¼¥ó»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ý¤Å¤±¡£¥Î¥¢¤¬¡Ö¤¤ã¡Á!¤â¤¦°ì²ó!¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖÂçÄÍ°¦¤Î¡Ø¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£