重盛さと美、カフェで遭遇した“まさかの人物”を告白「隣のおじいさんが会話に入ってきた」
タレントの重盛さと美が8日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）に出演。カフェで遭遇した“意外な人物”とのエピソードを語った。
【写真】重盛さと美、美しすぎるビキニ姿
重盛は「2年前くらいに友達とカフェでご飯を食べて、食後に友達がコーヒーを頼んだんですよ」と回想。重盛は当時コーヒーが苦手で、「コーヒーなんてコンビニで買えばいいじゃん」「どこで買っても味一緒じゃん」と友人と言い合っていたところ、隣に座っていた男性が「同じじゃないよ！」と会話に割って入ってきたという。
「隣のおじいさんが会話に入ってきたんですよ」と驚いた重盛だったが、「コーヒーの何がいいんですか？」「大差ないでしょ。熱いか冷たいかとかでしょ」などと相手をしていると、やがてその男性が「ドトールコーヒー」の創業者であることが判明。まさかの人物にスタジオからは驚きの声が上がった。男性からは「君たち、コーヒー博物館に行きなさい」と勧められ、コーヒー好きの友人は後日、その男性と交流を続けていたという。
