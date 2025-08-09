鶴岡市で9日、障がいのある人も参加して海を楽しむイベントが開かれました。

【写真を見る】障がい者も健常者も共に海を楽しむ ユニバーサルビーチフェスティバル

これは環境保全に取り組むNPO法人「ドリームやまがた里山プロジェクト」が日本財団の協力のもと、障がいの有無に関わらず海を楽しもうと開いたものです。



「ドリームやまがた里山プロジェクト」では5年前、マリンパークねずがせきに日本財団の助成でスロープを設置。砂浜に使用済みタイヤを再利用したマットを敷くことで、車椅子でも波打ち際へ進むことが出来ます。



参加者は車椅子のまま乗れるビッグサップなどを利用し、海を存分に楽しんでいました。



参加者は「楽しかったです。実は私 MYサップ持っていて実際にやっていたので改めて良かった。海は本当に久しぶり、10年ぶりくらい。開放的でいいですね。」



車椅子ユーチューバー・渋谷真子さん「年一回楽しみなこのタイミングがあるのですごくうれしい。こういう機会はもっと増えてほしいし、障がい関係なく色んな人たちが楽しめる空間が増えてくれたらいいなと思う。」



全員で「ねずがせきー」