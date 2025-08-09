【GUのパンツ】が高見え！ 40・50代が真似したい♡「大人コーデ」

大人の着こなしに取り入れるパンツは、プチプラでも高見えし美脚見えを狙えるものを選びたい！ そんな40・50代にぴったりのパンツが【GU（ジーユー）】にラインナップ。程よくゆとりがありつつもこなれ感を醸し出せそうです。おすすめのパンツを使ったおしゃれさんの「大人コーデ」をチェックして、上品な着こなしに仕上げてみて。

トップスインでもアウトでもキマるベルト付きパンツコーデ

【GU】「ベルテッドワイドパンツ」\1,490（税込・セール価格）

2タック入りのワイドシルエットで、きれいめにもカジュアルにもマッチするパンツ。ウエストにメリハリを出しやすい共布ベルト付きで、タックインもおすすめですが、@sakura.031358さんのようにオーバーサイズのプルオーバーを合わせてもこなれ見えを狙えます。無地のワンツーコーデでも、パイソン柄のパンプスやアクセサリーなど目を惹くポイントを加えることで一気におしゃれ度がUP。

ドレープで魅せる美シルエットパンツコーデ

【GU】「ドレープワイドパンツ Z」\2,990（税込）

@mario_dozonoさんが「夏のボトムスの定番」と紹介する「ドレープワイドパンツ」は、美しい落ち感が特徴。エレガントな雰囲気を演出し、高見えを期待できそうです。シンプルなTシャツやブラウスを合わせるだけで、大人に似合う上品な着こなしに。接触冷感機能付き & ウエストゴム仕様で、暑い日も快適に穿けそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakura.031358様、@mario_dozono様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M