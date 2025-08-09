「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）

佐賀北のボールパーソンを女子部員の家永そらさん（３年）が務めた。大会本部によると、選手権大会で女子部員がボールパーソンを務めるのは初めて。サヨナラ勝ちに満面の笑みを浮かべ「一生の思い出になりました」と語った。

試合前のシートノックではノッカーにボールを渡す役目を務め、試合中はベンチの横に座って球審にボールを渡すなどの役割をこなした。

「甲子園が決まった後の練習後に部長かやってみないか？と」と明かした家永さん。九州大会でも経験があったという。ゲーム中は「みんなの試合も見つつ相手よりも先に取りに行くぞ」と機敏な動きも際立った。

グラブはエースの稲富に借りたという。サヨナラ勝ちには「叫んじゃいけないから我慢しつつ。抑えてた時とかは言っちゃいそうになって」と明かし「みんなで効果を歌うのが目標だった。グラウンドで校歌を歌えたのがうれしい」と笑みを浮かべた。

夏の甲子園では２０２２年の第１０４回大会から女子部員が試合前ノックの補助やボールパーソンを、翌２３年の第１０５回大会から試合前のノッカーをそれぞれ務められるようになっていた。