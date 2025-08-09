お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（52）が8日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演。妻でモデルの蜂谷晏海（33）を結婚前に紹介した大物アイドルを明かした。

この日は蔵出し未公開トークを放送。番組MCの「嵐」相葉雅紀との関係について、井戸田は「相葉君とは昔レギュラー一緒にやらしていただいて」と、相葉がMCを務めていたNHK「グッと!スポーツ」での共演について言及。「LINEとかもたまにやり取りしてるとか、そんな感じ」と関係性に触れた。

相葉も「食事も行ってるよね、何回か。あれだよね、だって井戸ちゃんが結婚する前に、今の奥さんを紹介してもらったんだよね」と交際中に紹介してもらったことを明かすと、思い出したように「そうだ、貴重な！」と井戸田。相葉が「今、この彼女さんで…」と話すと、井戸田も「そうだそうだ。紹介してるのよ。だから俺は凄い鼻高かったのよ。（妻も）“なんで相葉くん？”って。凄くない？相葉君がご馳走してくれるんだから」と振り返った。

相葉も「彼女さんもいたから“僕、払いますよ”って」と回顧。「後に『一筆啓上』に出てくれて」と同番組のコーナーでの夫婦共演に感謝。井戸田も「そうだそうだ。いいロケだったのよ。編集もありがとうございました。凄い喜んでいて。いまだに録画が残ってるの、何かあったら見るから」と感謝していた。