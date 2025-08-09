【畑芽育＆莉子】古民家でスイカをガブり♡ 仲良しコンビの“妄想夏休み”ショットをたっぷりお届け

同世代の女のコたちから絶大な人気を集める“りこめい”がRayに登場！今回は、「おうちで夏をまんきつ」をしたら...というテーマで2人の“妄想夏休み”をお届けします。2人の仲良し具合が伝わる素の表情から、古民家での夏らしさ満載のショットまで盛りだくさん。最後までチェックしてみて♡

彼女たちの素の雰囲気がにじみ出るような、ゆる〜い時間の流れるチルな妄想夏休みをお届け♡

2人の可愛さと仲よしっぷりが尊すぎると、同世代の女のコたちから注目を集める“りこめい”がカバーガールに初登場。

おうちで夏まんきつ

今日は誰になんと言われようと、おうちでのんびりするって心に決めてた2人。

なにするー？なにしよー？ってずっとゴロゴロしてたけど、スイカがそこにあったから、とりあえず切って食べたよね。

ついでにかき氷も作って、夏らしいこと一気にしてみました♡ あーおいしかった！

MEI's Comment

「小さい頃からこの業界でお仕事してるのに、いまだに撮影時に出てくる食べ物にうれしくなっちゃう♡

スイカめっちゃ甘かったなー。田舎のおばあちゃん家に行くっていうのがなかったから、こういうの憧れでした！」

RIKO's Comment

「私は祖父母の家がこの古民家みたいな感じで、幼少期に冷房が効く部屋にこもって親戚たちとスイカを食べたことを思い出しました。

撮影中は、これがリアルな2人の夏休みかってくらいおしゃべりもスイカもまんきつ」

PROFILE

畑芽育

はた・めい●2002年4月10日生まれ、東京都出身。1才から芸能活動を始める。現在は数多くの映画やドラマに出演し、見る人を引き込む演技が話題に。

7月25日より全国公開中の映画『事故物件ゾク 恐い間取り』にも出演。

莉子

りこ●2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ティーン誌の専属モデルとして活動後、女優としての活動を本格化させる。

現在は連続ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系・毎週月曜21時〜）にて栗原芽衣役を好演。

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io・畑芽育分）辻村友貴恵（ende・莉子分）取材・文／政年美代子