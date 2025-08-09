2025年8月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
センスに磨きをかける日。ウインドウショッピングが吉。
金運は不安定ぎみ。今日手に入ったお金は迷わず貯金を。
買い物の吉日。じっくり下調べをしてから買えば大成功！
日中はバタつきやすい日。活動するなら暗くなってからがおすすめ。
先入観にとらわれず、あれこれ試してみると幸運が舞い込む日。
第一印象で好印象を得られそう。清潔感のある身なりが大事。
ちょっとした臨時収入の予感。好きなことに使うのが◎。
充実した1日に。友達との時間を大切にするのがポイント。
判断力がさえる日。特に友人関係では冷静な対応が吉。
絶好調！ 話題の本を読むと、新しい発想が次々と湧いてきそう。
にぎやかなことにツキあり。会合やコンパには必ず参加しよう。
エネルギーは満タン。体を動かす作業で大きな成果が期待できそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
センスに磨きをかける日。ウインドウショッピングが吉。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
金運は不安定ぎみ。今日手に入ったお金は迷わず貯金を。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
買い物の吉日。じっくり下調べをしてから買えば大成功！
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
日中はバタつきやすい日。活動するなら暗くなってからがおすすめ。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
先入観にとらわれず、あれこれ試してみると幸運が舞い込む日。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
第一印象で好印象を得られそう。清潔感のある身なりが大事。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ちょっとした臨時収入の予感。好きなことに使うのが◎。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
充実した1日に。友達との時間を大切にするのがポイント。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
判断力がさえる日。特に友人関係では冷静な対応が吉。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
絶好調！ 話題の本を読むと、新しい発想が次々と湧いてきそう。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
にぎやかなことにツキあり。会合やコンパには必ず参加しよう。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
エネルギーは満タン。体を動かす作業で大きな成果が期待できそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)