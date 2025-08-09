旅館やホテルの女将（おかみ）を紹介する「日光市女将カード」の第１弾が完成した。

「おもてなし」のプロを通して栃木県内有数の観光地を盛り上げようと企画したもので、今月から宿泊客に配布している。

女将カードは、市内の女将でつくる「日光市女将の会」（高橋真由美会長）と日光市観光協会が共同で企画。初回は会員５５人のうち、２２人のカードを製作した。

サイズは縦９・１センチ、横５・５センチ。表に着物姿の女将とお薦めの観光名所が、いずれもイラストで描かれ、「民謡の語り部」「アイスホッケーが大好き」といった特技や人柄を紹介するコメントが添えられている。

裏には日光を代表する「そば」「日光湯波（ゆば）」などの女将の大好物を写真とともに紹介しているほか、旅館・ホテルのサイトにつながるＱＲコードも付けた。

配布期間は今年１２月３１日まで。女将１人当たりの製作枚数は２００枚で、宿泊者が対象だ。

カードを立案した同観光協会の仁平芳宏さんは「宿泊客と女将が気軽に語り合えるきっかけになればうれしい。おもてなしのプロを通じて記憶に残る旅行をしてもらいたい」と話す。今後は発行メンバーの拡充と、カードを複数集めたリピーター向けの特典も検討したいとしている。