【モデルプレス＝2025/08/09】女優の出口夏希が9日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ニューヨークでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆出口夏希、ニューヨークで夏を満喫


出口は、投稿文に自由の女神の絵文字を添え、ニューヨークで撮影した写真を公開。美しいデコルテが輝く赤いキャミソールでピクニックを楽しむ姿や、水玉のキャミソールワンピースで大人っぽい表情など、様々な姿が収められている。

この投稿に、ファンからは「芸術作品のよう」「赤似合いすぎ」「デコルテ綺麗」「プライベート感満載で可愛い」「透明感がすごい」「最高に癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

