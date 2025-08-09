出口夏希、美デコルテ輝くキャミ姿でNY満喫「芸術作品のよう」「赤似合いすぎ」と絶賛相次ぐ
【モデルプレス＝2025/08/09】女優の出口夏希が9日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ニューヨークでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】出口夏希、素肌大胆披露の赤キャミ姿
出口は、投稿文に自由の女神の絵文字を添え、ニューヨークで撮影した写真を公開。美しいデコルテが輝く赤いキャミソールでピクニックを楽しむ姿や、水玉のキャミソールワンピースで大人っぽい表情など、様々な姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「芸術作品のよう」「赤似合いすぎ」「デコルテ綺麗」「プライベート感満載で可愛い」「透明感がすごい」「最高に癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆出口夏希、ニューヨークで夏を満喫
