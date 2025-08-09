ピンク・レディーのケイこと歌手増田惠子（67）が9日、TOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）に出演。ピンク・レディーがスーパーアイドルとして一世を風靡した超多忙時代の壮絶エピソードを明かした。

この日、増田は大ブームを巻き起こしたピンク・レディーの結成秘話や、大忙しだった時期の秘話エピソードなどをいくつも披露した。

その中で人気絶頂期の、日本武道館ライブの直前に腹膜炎になった話を振り返った。入院先で院長から腹膜炎と診断され、緊急手術を受けることに。大忙しで寝る時間もなかったころだったため、増田は病院の手術ベッドの上で、麻酔用の注射器を持ってる医師に「先生、局部（麻酔）ですか？全身（麻酔）ですか？」と聞き、「局部だよ」と答えた医師に「全身（麻酔）にしてください。私、今しか寝る時ない」と訴えた凄まじい話を振り返り「寝たかったんですよ」とその理由を説明した。

川島が「はぁ？へえ！“麻酔で寝させてくれ”と。それぐらいギリギリの…（忙しさだった）」と驚愕すると、増田は「そう。それで、（麻酔で記憶がなくなって、目が覚めて）気が付いたらベッドの上にいたんですね。第一声が“あ、親子丼は？”って言ったんですって」と続けた。

本来2週間入院が必要で、膿を取り切るため手術の切り口を朝晩ガーゼ交換したという。しかし、2週間入院しなければならないところを、8日間で退院。入院から9日目にリハーサルをやって、10日目に日本武道館ライブのステージに立ったという。

増田は「先生も“（武道館ライブ出演は）絶対無理だ。絶対許可しない”って言われたんだけれども、私が“どうしてもやりたい”と。だって初めての武道館でチケットは完売で、しかも私は8日間も休んでる。申し訳ない。私はステージに立ちたい…。で、本番当日は院長先生も武道館に来てもらってガーゼ交換をしてもらって。“これしみてくるぞ”って思ったんです。それでラップを（腹部に）自分で巻いて（ステージに立った）」とさらに強烈なエピソードを明かした。

さらに驚いた川島が「“超人”すぎて、寝てないとかのレベルじゃないですよね。 命かけて。その全身麻酔が久々の睡眠…」と絶句すると、増田は「あっははは！そうですね」と笑い飛ばした。

そして増田は「だって（暮れでさらに忙しい）12月の中旬ぐらいだったんですよ。だから本当に寝てなかった」。ただ大成功に終わった武道館ライブの後、当時住んでいたホテルの部屋で寝に入ったところ、事務所の人に「もう1本あるから」と言われ、当日中、テレビの歌番組出演に向かったという。

川島が「（歌番組出演に）行ったんですか？」と聞くと、増田は「行くじゃないですか。意識があるから。あの、仕事は“失神しない限りなくならない”んですよ。失神しても（残した仕事が）あくる日に回っちゃうから、失神しないようにいつもどこかにつかまってたんですよ」と強烈なプロ意識を明かした。