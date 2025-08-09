「お手伝い」ならキキモラにおまかせ？――【連載】奈倉有里「猫が導く妖しい世界」＃5

この連載では、スラヴの昔話からやって来た物知り猫“バユーン”が、ロシア文学研究者・奈倉有里さんとともに皆さんを民間伝承の世界へとご案内します。

今回はどんな不思議に出会えるでしょうか？

※2025年度『まいにちロシア語』テキスト8月号より抜粋

（スラヴ：ロシアやウクライナ、ポーランド、ブルガリアなど、ヨーロッパ東部から北アジアに広く分布する、スラヴ系諸語を話す人々の暮らす文化圏）

第五回 キキモラの糸あそび

転がる糸巻き

ある日、台所の隅に赤い糸を巻いたミシン用のボビンが転がっていた。さてはバユーンが廊下の戸棚からひっぱりだしてきて遊んだな。物知り顔をしているくせに、なかなかふつうの猫っぽいところもあるじゃないか。そう思って振り返ると、バユーンは最近お気に入りの「定位置」─台所の勝手口に置いてある粗末な丸椅子の上に寝そべって、そしらぬ顔で顔を洗っている。

私はボビンを棚の引き出しに戻した。けれども一週間ほど経ち忘れたころになって、また同じ色のボビンが同じ場所に転がっている。はて。気まぐれバユーンは三日前から姿を見せていない。なんだか変だ。だいたいバユーンの仕業なら、どうして遊んでいるところを見かけないんだろう。ひょっとして、別の妖怪の仕業かな。

三度目にしてようやくその正体がわかった。深夜、二階からトイレに降りてくると、廊下のつきあたりの、戸棚があるはずの闇の向こうから、ごそごそ、カタリ、と音がする。すっと頭が冷たくなる。だいぶ妖怪には慣れてきたけれど、これはさすがに不気味だ。私がその場に立ち尽くしていると、目が慣れたのか廊下の奥の戸棚の輪郭が浮かび、白くて華奢な少女のような人影がふわりと一瞬見え、次の瞬間、カタン、ころころとあの赤いボビンが転がってきた。ボビンに気をとられ、目をあげると、もうさきほどの人影はない。

ああ、おそらくキキモラだ。これはちょっとまずいことになったぞ。

キキモラはドモヴォイと同じく家に棲む妖怪だが、もっとずっと不穏な存在だ。キキモラ（кикимора）という単語がすでに不気味である。ドモヴォイ（家のもの）、ポレヴォイ（畑のもの）、といった語源のはっきりした妖怪と違って、字面からすぐには意味がわからない。語源は、一説によると、スラヴの民間に伝わるキーカ（кика）と呼ばれる布の被りものと関連するらしい。頭上にふたつツノのような突起があるため、それが悪魔的なものへの連想に繋がったとみられる。また、地域によってはキキモラは鶏の足をしていたりくちばしがあったりして、その場合は「キキ」の語源は鳥の声だといわれる。現在比較的有力とされる一説では「キキ」と「モラ」とを分けて分析しているが、語源の候補は「背の曲がった」「棺、墓」「悪魔」など複数あって定まらず、長らく論争の的になっている。名前からして一筋縄ではいかない妖怪なのだ。

ロシア語では最後の母音が「ア」で終わる単語は基本的に女性名詞扱いで、キキモラも大半は女性の姿をしている。小柄で痩せた髪の長い若い女や、幼い女の子や、おばあさんの場合もある。さっきのは少女に見えたが、なにしろ一瞬だったので、おばあさんだったと言われればそんな気もしてくる。大きさは一般的には赤ん坊くらいと言われるが、もう少し大きかった。

ふだんの様子

キキモラは、通常は人目につかない場所に隠れている。昔の家の場合、台所の納戸などの収納場所や、暖炉の裏にある、火おこし用の木屑や薪を置いておく場所などを好んだという。こういうところに隠れているうちは、特に害はない。

しかし、キキモラが頻繁に出てくるようになるとしたら要注意だ。というのも、こいつはおかしな妖怪で、勝手に家事をやろうとして、ことごとく失敗するのである。掃除をすれば泥だらけ、食器を洗えば割ってしまうという具合なので、キキモラが手伝おうとすればするほど家のなかは荒れ放題になる。キキモラは家事や手仕事全般を好む。とりわけ糸紡ぎや編み物、なかでもレース編みが大好きで、糸車を見ると率先して紡ごうとするのだが、やっぱりうまくできずに絡ませる。だから糸車がギイギイと軋んだらそれはキキモラの仕業で、「キキモラが出て糸車を軋ませると糸紡ぎがはかどらなくなる」という言い伝えもある。そのくらいならまだかわいいほうだけれど、ほうっておくと糸車だけではなく家じゅうで物音をたてる、いわゆるポルターガイスト現象を起こし、夜中に急に戸や窓を開けたり閉めたり、箒を倒したり、屋根裏で唸ったりして、人を不眠に陥れ、おかしくしてしまう。大人は正気を失い、子供はかんしゃくを起こし、赤ちゃんは夜泣きする。こうなってしまっては手がつけられない。ついには人が寝ているときに上に乗ってきて首を絞めるが、窒息死させるほどの力はなく、首を絞められた者は寝苦しさと悪夢に苦しみ続ける。

ちなみに、もともとは家に棲む妖怪だったキキモラだが、現代では沼に棲む妖怪とされることも多い。この「沼のキキモラ」は、主に20世紀以降に広まったものと考えられている。まず、作家のアレクセイ・レーミゾフ（1877－1957）やアレクセイ・トルストイ（1883－1945）らが20世紀初頭に創作で「森のキキモラ」「沼のキキモラ」を描き、それらをもとにしたソ連の児童向け映画に沼のキキモラが登場して、一般的なイメージの定着につながった。歌手のウラジーミル・ヴィソツキー（1938－1980）の『妖怪物語』（1968年）という歌にも、沼に棲むキキモラが登場する。しゃっくりが出るまで人をくすぐって笑わせ、沼の底へと引きずりこむという、かなり遭遇したくないタイプのキキモラである。

そうした変遷もふまえてか、最近では、キキモラは家と沼地を行き来する、善いのか悪いのか判然としない存在として語られることもある。たとえばこんな話だ─とある田舎で、最近家のなかでよく物音がしておかしいと感じていた中年の男が、ある晩、寝ているときにキキモラに首を絞められて苦しみ、気づいたら近所の森のなかの沼のほとりに寝ていた。夢遊病にでもかかったかと不思議に思いながら村に戻ると、自宅を含む周囲の三軒が火事で焼けていた。男には、キキモラが自分を殺そうとしていたのか助けてくれたのかが、最後までわからない。

キキモラの正体

さて、うちに出たキキモラは、糸巻きが好きな昔ながらの家に棲むキキモラのようだが、いったいどうして出たのだろう。なにか危険が迫っているのだろうか。

部屋をうろうろしながら考えていると、放り出したままの本に躓き、次いで脱ぎっぱなしのTシャツと靴下が目に入り、「あっ」と思う。そうだった。大事なことを忘れていた。キキモラは家事をさぼると出てくるのだ。台所や暖炉のそばに棲みつくのも、そこが炊事をはじめとしたあらゆる家事の中心となる場所だからで、いつも物陰から家事を手伝う機会を窺っている。そうか。私が部屋を散らかしていたから出てきたのか。

でも、不思議に思うでしょう。そんなに家事を手伝いたいなら上手に手伝ってくれれば助かるのに、なぜことごとく失敗したり、物を倒したり、あげく人の首を絞めたりするのか。

実はキキモラは、幼くして親に殺された女児や、事故などで不慮の死を遂げた女の子などの霊がなるものとされる。それを考えると不可思議な行動の意味が、少しだけわかる気がする。隙あらば家事を手伝おうとするがうまくできない妖怪、さっぱり編めないのにレース編みが大好きな妖怪、そしてときには物音をたて、首を絞め、人の正気を奪っていこうとする、それでもどこか邪になりきれない妖怪……。

散らかっていた部屋を片づけ、本を棚に戻し、テーブルを拭いて部屋を見回す。これでもう、キキモラは「お手伝い」をしにこないだろうか。それとも、一緒に糸巻きをしたかったのかな。

奈倉 有里

1982年生。ロシア文学研究者。著書に『夕暮れに夜明けの歌を』『アレクサンドル・ブローク詩学と生涯』『ことばの白地図を歩く』『ロシア文学の教室』『文化の脱走兵』、訳書にミハイル・シーシキン『手紙』、サーシャ・フィリペンコ『赤い十字』など。

イラスト 山田 緑

