防犯カメラを見て、手が震えた。夫は、私の口座から金を盗む“泥棒”だった【ママリ】

お金を引き出していた犯人は夫でした

旦那が

私のキャッシュカードから

お金を勝手に引き出していました。



10月くらいからないなーと

思いつつ、どこかにあるだろうと

旦那に相談もしたことあります

けど通帳があればいっかと

カードを止めにはいきませんでした。



それが1番問題でしたが…



先週、2人目を出産しました

その際に久しぶりに通帳を見たところ

残高が千円になっており

記入してみるとキャッシュカードから

何度も下ろしてあるのに気づき



やばい、犯罪だとおもい

すぐキャッシュカードを止めました

旦那に相談したら、やばいねと

色々聞いてきました。

最後に下ろされてる日なんしてた？

カードもってないよね？と何度も聞きました



警察に後日いき、

話をするとやはり身内の犯行と

いうことで、旦那を脅してみるように

ゆわれました。防犯カメラあした

みしてもらうけど、すぐ犯人分かるらしい

とゆわれたとおり尋ねました。

しかし旦那は、な訳ないやん。

そんな下ろす必要ないと



私はずっと旦那を信じてました



今日やっと防犯カメラ見せてもらいました

旦那が犯人でした。

今日の今日までよくのうのうと

隠してこれたのか、ほんと人間

みました。



50万以上おろされていました



おこづかい制ではなく

旦那の給料の通帳は別に本人が

自由につかってました

保育園代、ガソリン、電気代、生活費

旦那が払っていたのは家賃くらいなのに

残高きくと10万といってました



今まで嘘をつかれて

裏切られたショックと

私のお金で、いかに自分が買ったみたいに

ケーキや、私や子供へクリスマスプレゼントその他色々

買ってたなんて信じられません。

それで喜んでた私が馬鹿みたいです



何に使ってたかは

まだ何も話してくれません



旦那は警備で週2回くらいしか

家に帰ってきません帰ってきても

夜勤明けで寝てるんです

それでもお金のためと、一人で

子供を働きながら見てきました

妊娠中もずっと欲しいもの

貯金のために我慢して



似たような経験された方いますか？

どんな風に話をききましたか？



今日の今日でまだ離婚だったりは

考えてはいませんが

お金の使い道によっては考えます。

qa.mamari.jp

日々の家計をやりくりする中で、お金の管理はとても大切なもの。そんな中、自分のキャッシュカードがいつの間にか使われていたとしたら…？今回ご紹介するのは、ママリに寄せられたあるママの驚きの体験です。行方不明だったカードの残高がある日突然ほぼゼロに。警察に相談して初めて知った“犯人”は、なんと夫だったのです。信じられないような出来事に、共感や驚きの声が集まっています。

お金を勝手に引き出していたのが、まさか夫だったと知ったら...ショックどころの話ではありませんよね。家計を支えるためにコツコツ貯めたお金を、あたかも自分のものかのように使っていたなんて、あまりにも図々しい話です。



さらに驚くのは、そのお金で投稿者ママへのプレゼントまで買っていたということ。そんな気持ちのこもっていない“贈り物”なんて、素直に喜べるはずがありませんよね。ただただ、やるせなさが残るばかりです。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します

悪い癖は治らない

すみません。旦那ではないのですが、同棲してた元カレに同じことやられたことあります。

同じ男かと思いました！！

バカみたいに大好きで、何度もお金あげたり貸してて、浮気されても、貸したお金が返ってこなくてもヒモ男でも大好きでしたが、私の口座から勝手にお金をおろして、(これだけなら発覚時に白状してたら許してしまったかも)、おかしいと再度聞いた時にも自白せず、しらばっくれたので、まだ大好きでしたが別れました。

お金は働けば貯まります。

大好きな男になら、いくらでも貢げます。

ただ、信頼関係は大事ですよ…とくに家族なら。

お子さんもいるので、カレカノ関係だった私みたいに、すぐ離れる決断は難しいと思いますが、この癖は治りませんよ。

自分のお金がない→嫁のお金は家族のお金=自分のお金のように使う→今後、勝手に多額の借金したら？嫁の親に嘘ついて勝手にお金借りたりしたら？自分の友達を巻き込んだら？それを自分には黙っていたら？

私は、勝手にお金をおろすのは犯罪行為ですが、本当に必要な理由であれば許してしまいます。

ただ、再度問い詰めたときに白状してくれなかった旦那様の場合、もう信用しない方がいいです。貯金は、また働けば貯まりますが、今後自分の子どもや親などの家族を守るために、借金などマイナスになる前に離れるべきです。 出典：

こちらのママも元カレに同じようなことをされた経験があるようですよ。自白せずしらばっくれたことで、まだ好きだった気持ちを抑え、別れたようです。



金の切れ目が縁の切れ目といいますが、まさにそのとおりだったようですね。ただ投稿者ママの場合は、結婚していて子どももいるため、彼氏彼女が別れる問題以上に答えを出すのが難しく、考えることがたくさんあるでしょう。

浮気相手に使ってた

わー、同じです。わたしもカード知らない？え、車に落ちてたよとのうのうと持ってきました。貯金用だったので使わないと分かってるのですぐ出されました。ちょっとたってから、浮気発覚、まさかと思ってと見たら貯金ない、浮気相手と出掛けたりかってあげてたりしてたみたいです 出典：

こちらのママも、キャッシュカードを紛失したと思っていたところ、実は夫に勝手に使われていたことが判明。しかも、その理由が“浮気相手とのお出かけのため”だったというから驚きです。信頼していたパートナーに裏切られたうえ、自分のお金まで勝手に使われていたなんて、怒りや悲しみでいっぱいだったことでしょう。



人のお金で浮気を楽しむなんて、あまりにも身勝手で信じがたい行動です。そんな話、誰だって許せるはずがありませんよね。

信用は一度失うと取り戻すのが大変

勝手に人のキャッシュカードでお金を引き出す行為は、いくら夫だといえ犯罪です。さらに夫婦は信頼関係の上で成り立つものだと思うので、信用まで失うと、この先、夫婦としてうまくやっていけるのか不安になりますよね。



心の傷はすぐには癒えないでしょうが、今後のことをしっかり考え、後悔のない選択をすることが大切ですね。

記事作成: ochibis

