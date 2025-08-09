¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÉ÷ÍèË·¤Ï¡©·òÂÀÏº¡õ¥á¥¤¥³¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤¬È½ÌÀ¡Ö¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡×¥¬¥é¥ê¡ª¿·¥¥ã¥é°ìµó6¿Í
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï11Æü¤«¤éÂè20½µ¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºÇ¿·ÈÇ¤Î¡Ö¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡×¡ÊÂè20½µ°Ê¹ß¡Ë¡£Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬»°À±É´²ßÅ¹¤òÂà¿¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÆÈÁÏÌ¡²èÇÉ¡×¡Ê»Ë¼Â¤ÏÆÈÎ©Ì¡²èÇÉ¡Ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÇÈþ¿Í²è¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂçÅç¥³¥ª¡Ê¼·À¥¸ø¡ËÉ÷·Ê²è¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»°±º¸÷Íº¡ÊÃÓÅÄÅØ¡ËË«¤á¾å¼ê¤Êµ×Î¤ÅÄÍÎ¡Ê¹¾¸¶¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡Ë¤ÈÌ¡²è²ÈÃç´Ö¤¬¡È¿·²ÃÆþ¡É¡£¸µÁÄ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡¦±ÊÏ»Êå»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿µ¤±Ô¤Î±é½Ð²È¡¦ºî»ì²È¡¦¹½À®ºî²È¡¢Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ï¿ÉÅç°¦¡ÊÄÅµ×°æÍºé¡Ë¡¢¼¡½÷¤Ï¿ÉÅç²Ö¡ÊÁ°ÅÄ²Ö¡Ë¡£¼¡½÷¤ÎÌ¾Á°¤â¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï6¿Í¡£¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤ÎÍÍÁê¤â°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈÎ©¤·¤¿À¤ÎÉÂ§Íº¡ÊÌÚ¸¶¾¡Íø¡Ë¡¢»°À±É´²ßÅ¹ÀëÅÁÉô¡¦½ÐÀîÉôÄ¹¡Ê¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡Ë¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·òÂÀÏº¤¬¿·¶¶ÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦É÷ÍèË·¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤â°ÍÁ³¡ÈÉüµ¢¡É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£