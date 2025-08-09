◇MLB フィリーズ9-1レンジャーズ(日本時間9日、グローブライフ・フィールド)

フィリーズのカイル・シュワバー選手が41号を放ち大谷翔平選手との差を広げました。

飛び出したのは初回の第1打席。5球目のカットボールを捉えたシュワバー選手の打球はライト線へ一直線。ギリギリで切れてファウルかと打球を見つめるシュワバー選手でしたがボールはポールに当たりホームラン。先制点を生み出しました。

シュワバー選手は7月に12本塁打、8月は1試合2ホーマーも含めこれで4本目と量産体制に入っています。

前半ナ・リーグ首位で折り返していた大谷選手の本数を超え現在は「2本」差でトップに立っています。メジャー全体ではマリナーズのカル・ローリー選手に迫る勢いでしたが、ローリー選手もこの日の試合で2点ビハインドの8回に2アウト1・2塁の場面で右中間へホームラン。チームを救う一発を放ちました。

これでローリー選手は43号を記録と本塁打王争いは激化しています。

▽メジャー本塁打数トップ5

1位 43本 カル・ローリー(マリナーズ)2位 41本 カイル・シュワバー(フィリーズ）3位 39本 大谷翔平（ドジャース)4位 37本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)、ユジニオ・スアレス(マリナーズ)