『水曜日のダウンタウン』のドッキリ企画で注目を集めた俳優・三輪晴香さんのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 三輪晴香「本当は小悪魔？」』がリリース。誌面カットが公開されました。ライダースジャケットを脱ぎ捨てあらわになる姿は必見です。



【写真】三輪晴香さんは天使それとも小悪魔？

週刊SPA!の妄想デートグラビア「このあと、どうする？」でまさかの異色コラボを実現。お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが執筆したシナリオをもとに、グラビアで男女の物語を表現しました。



三輪さんはしんいちが描いたシナリオのヒロインをセクシーかつあざとかわいく表現。ライダースーツ姿でバイクを乗り回す美女とドラマのような出会いを果たし、交流を経て仲良くなる一部始終を描きます。ライダースーツの下には黒ランジェリーやこぼれるバスト、美ヒップ。甘い夜を過ごした翌朝、小悪魔から一転して、天使のような純白ランジェリー姿の彼女と夢のような一日が始まる展開です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一 ヘアメイク：スミホシナ スタイリング：葉月）



【三輪晴香さんプロフィル】

1996年滋賀県生まれ。女優として、舞台、ドラマなどで活躍。『水曜日のダウンタウン』で、お見送り芸人しんいちへのドッキリ企画の仕掛け人として活躍し、あざとかわいい名演で注目。最新情報は、X（@ku_199）