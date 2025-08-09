◆第107回全国高校野球選手権・1回戦 青藍泰斗4―5×佐賀北（9日、甲子園）

佐賀北がタイブレーク制の延長10回にサヨナラ勝ちを収め「がばい旋風」を起こして優勝した2007年以来となる甲子園の勝利を挙げた。

1点を先制されたが2回に押し出しで同点とすると、3回には6番片渕絢心（3年）の左前適時打で勝ち越し。松尾拓実（同）の中前適時打でさらに1点追加した。3回に3点を失い逆転されたが、4回には4番山口真仁（同）の適時打で1点を追加し、4―4と同点に追いついた。

5回以降は膠着（こうちゃく）状態が続き、両チームとも追加点が取れないまま終盤へ。佐賀北は8回裏に1死一、二塁のチャンスを作ったが後続が連続三振に倒れ追加点を奪えなかった。

試合は無死一、二塁で始まる延長タイブレークに突入。佐賀北は延長10回の守備で1死満塁とピンチが広がったが、先発稲富理人（3年）が後続を連続三振に仕留めて無失点で切り抜けた。その裏、佐賀北も犠打で確実に走者を進めるなどして、1死満塁に。山下泰槻（2年）がスクイズを成功させた。