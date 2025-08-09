長崎に原爆が投下されて９日で８０年です。原爆の犠牲者をしのぶ慰霊式が前橋市で行われ、参列者が核兵器廃絶への思いを新たにしました。

前橋市の嶺公園には、広島・長崎の原爆で亡くなった県内の犠牲者約３５０人をしのぶ慰霊碑が立てられています。

長崎へ原爆が投下された午前１１時２分。慰霊式に参列した被爆者など６０人あまりが黙とうを捧げ犠牲者を悼みました。

慰霊式は、１９８１年に碑を建てた県原爆被災者の会がはじめたもので、２０１５年から県内の市民団体でつくる実行委員会が引き継ぎ毎年行っています。

参列者のひとり、藤岡市の坂ノ下守さんは、２歳のとき、広島の爆心地約１．４キロで被爆しました。坂ノ下さんは、「母が覆いかぶさり助けてくれた。亡くなった母を思うと涙が出る」と、自らの体験を語り核兵器の廃絶を訴えました。また、式では、広島市の原爆ドームを視察した富岡市立西中学校の佐藤愛さんが挨拶に立ち、原爆の悲劇を後世に伝え続けたいと思いを語りました。

県によりますと、県内で被爆者健康手帳を交付されている人はことし３月末現在、７０人で、１０年前と比べて半数にまで減っています。

「核なき未来への祈りをこめて－」。参列者は犠牲者の冥福を祈りながら核兵器の廃絶を願っていました。