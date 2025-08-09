¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡Û·òÂç¹âºê½Ð¿È¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¥É¥é4¡¦ÅÄÃæÍÛæÆ¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡¡À¾Éð¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç4°ÂÂÇ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï9Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ë¤Ë2¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝÅÄ¡Ê»°É©½Å¹©West¡Ë¤¬7²ó6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡Ê5ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¾¾Èø¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢ÅÙ²ñ¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¿¹¤Ï4²ó2/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÃãÃ«¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥ä¥Þ¥ê¥ç¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»³·Á¡Ë¤Ë3¡½2¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¸Å²ì¤¬8²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£Æþ¹¾¤¬1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦Ç½ÅÐ¤Ï2²ó3°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê10¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£Æ£¸¶¡¢ÃÎÇ°¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2°ÂÂÇ¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿ÍÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ë6¡½5¡£Í±ò¤¬½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î15¹æ¥½¥í¡¢2²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î16¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦ÀõÍø¡ÊÌÀÂç¡Ë¤Ï5²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¡¢4ÈÖ¼ê¡¦¥¶¥Ð¥é¤¬1²ó2°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£µð¿ÍÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦±àÅÄ¤Ï5²ó4°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡£Ä¹Ìî¤¬2²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¡¢²¬ÅÄ¤¬5²ó¤Ë7¹æ¥½¥í¡¢»°ÄÍ¤¬8²ó¤Ë6¹æ2¥é¥ó¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ë9¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Ê¿¾Â¤¬2²ó¤Ë2¹æ2¥é¥ó¡¢»³Â¼¤¬8²ó¤Ë4¹æ3¥é¥ó¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬8²ó¤Î6¹æ¥½¥í¤Ê¤É4°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Í¿ºÂ¤Ï4²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃæÂ¼Í¥¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤Ï5²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÅÄÃæ¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë2¹æ¥½¥í¡¢À¾Àî¤¬3²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¡¢¶¶ËÜ¤¬3²ó¤Î1¹æ¥½¥í¤Ê¤É3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ï¹ÅçÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤Ë6¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦ÅÄÂ¼¤¬5²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ¡Ë¡£ÁÒËÜ¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢À¾Àî¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹ÅçÀèÈ¯¡¦ÂìÅÄ¤Ï3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÂçÆ»¤¬1²ó4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¡Ê4¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£¾åËÜ¤¬2°ÂÂÇ¡£