えなこ、“グラビア時間旅行”に レトロ水着やギラギラグラビアなど変幻自在 『EX大衆』表紙＆巻頭に登場
人気コスプレイヤーのえなこが、16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』9月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】色白美ボディ！ランジェリー姿を披露したえなこ
今回のテーマは、「グラビア時間旅行」。懐かしいレトロな水着をまとった70〜80年代のさわやかなグラビアから、どこかギラギラした煌びやかな90年代グラビア、そしてナチュラルな雰囲気で包まれた現在のグラビアなど、歴代のグラビア表現を、令和グラビア界の絶対女王といわれるえなこが披露している。まるで、えなことグラビア時間旅行をしている気分に。表紙で採用された、えなこの「おいで」に吸い寄せられるようなカットも必見だ。さらにインタビューでは、初めて明かされるえなこの「グラビアのマイルール」を語っている。本誌付録でクリアファイルがついているほか、ローソンで購入すると、限定の特製クリアファイルも付く企画もある。
同号は、「夏色グラビア スペシャル号」と題し、乃木坂46伊藤理々杏やSKE48の入内嶋涼、ペアでのグラビアは初となる人気姉妹コスプレイヤー・奥寺テーラ＆奥寺ひな、HKT48の江浦優香＆龍頭綺音など、夏をテーマに撮りおろしたグラビアが満載となっている。インタビュー、対談、特集も豊富で今夏の暑さを吹き飛ばす内容となった。
