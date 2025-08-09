女子プロレス「スターダム」のＨＡＮＡＫＯ（２４）が、地元・京都凱旋大会（９日、ＫＢＳホール）で極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の渡辺桃（２５）を破り、故郷に錦を飾った。

２人は真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」ブルースターズＢブロック公式戦で激突。ここまで２勝１分け勝ち点５のＨＡＮＡＫＯは、４戦全勝の勝ち点８で単独首位に立つ渡辺と対戦した。

試合が始まると早速場外でボコボコにされたＨＡＮＡＫＯだったが、持ち前のパワーでくらいついていく。さらに１０分過ぎにはＨＡＮＡＫＯのエプロンでブレーンバスターが炸裂。場外でもブレーンバスターを放ち、渡辺を追い込んでいった。

残り時間が３分を切ったところで、渡辺に強烈な蹴り技をくらうと悶絶。その後もヘイトのセコンドにも介入されてピンチに陥ったが、琉悪夏のボックス攻撃を渡辺に誤爆させて一気に流れを奪う。最後はＨＡＮＡＫＯがＪＰコースターで完璧な３カウントを奪った。

試合後、マイクを持ったＨＡＮＡＫＯは「渡辺桃に勝ったぞ！」と絶叫。その上で「私はこの若手の中でトップに立たなアカン。いや、若手だけやなくてスターダムのトップにならないといけない。私がこの夏テッペン取って、また京都に帰ってきます」と地元のファンに約束した。

最後には「私がスターダムの頂点に立ちます。なので皆さん私のことを応援して、絶対に目離さんちゃうぞ！」と呼びかけ、大会を締めた。