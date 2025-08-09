女子プロレス「スターダム」で大暴れする大怪獣・ボジラ（２１）が、リーグ戦首位タイに浮上した。

真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」ブルースターズＡブロック公式戦（９日、京都）で「コズミック・エンジェルズ」のさくらあやと対戦した。

試合が始まると、勢いよく走り込んできたさくらに何度もドロップキックをくらったがボジラはノーダメージ。さくらを軽く持ち上げるとマットに叩きつけ自身のペースに引き込んでいった。さらに串刺しラリアート、セントーンを浴びせると、場外に投げ飛ばす始末だ。

それでもくらいついてくるさくらにエルボーを連打され、腕固めで絞り上げると悶絶した。だがこれでボジラの狂気スイッチの入ったかデスバレーボムで反撃すると、ブレーンバスター、リバーススプラッシュと大技を連発。最後はシットダウン式パワーボムを炸裂し完璧な３カウントを奪った。

これで３勝２分け勝ち点８となり、この日姫ゆりあを下し同点の壮麗亜美と首位に並んだ。ボジラは「本当に彼女は私に勝てると思ったのかな。ありえない。諦めて。もしもそんなことが起きたら最悪の事態だわ」と高笑い。

次戦（１１日、神戸）では飯田沙耶と激突する。身長１４５センチの飯田に対し大怪獣は「マイクロ人間過ぎて私の眼中にはない。でもまあそこで勝って１０点を獲得できたら間違いなく私は決勝へ進む。そして私が今年の５★ＳＴＡＲ ＧＰ優勝者だ」と宣言した。