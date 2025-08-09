同時購入で2本目から半額！OWNDAYS（オンデーズ）の「みんなでメガネ割」はメガネ複数買いのチャンス。《31日まで》

メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、2本目以降が半額になる「みんなメガネ割」を8月31日まで実施しています。

ひとりで複数購入でも、誰かと一緒に買うのもOK

期間中は、メガネやサングラス2本以上を同時に購入すると、2本目以降の商品がすべて半額になります。全国の店舗・オンライン両方が対象です。

ひとりでの複数本購入はもちろん、家族や友人、恋人同士など複数名での同時購入でも適用可能。

誰と一緒でも、何本買ってもおトクになるキャンペーンです。

ここでは、ほんの一例を紹介します。

1：ビジネスとおうち時間など、シーンで使い分け

1本目はビジネスルックなデザイン（品番：KM1154X-4A／C1マットブラック）。

価格は1万5000円。

2本目はリラックスできる軽いメガネ（品番：AU2123N-5S／C4マットネイビー）。

価格は通常1万5000円のところ、キャンペーン適用で7500円に！

2：使いたいシーンや好みも違う2人組にもフィット

1本目はドライブやアウトドアで活躍する2WAYのサングラス（品番：SNP1026X-5S／C3ブラウン）。

価格は1万3000円。

2本目には、旬のデザインを取り入れたおしゃれメガネ（品番：GB2041C-4S／C3クリアブラウン）。

価格は通常1万3000円のところ、キャンペーン適用で6500円に！

3：親子なら、初めてのメガネを一緒に選ぶのもおすすめ

1本目は大人用を新調（品番：GB1042B-4A／C4カーキ）。

価格は1万3000円。

2本目は子どもの視力ケアデビューとして（品番：JU1025G-5S／C3ネイビー）。

価格は通常9000円のところ、キャンペーン適用で4500円に！

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部