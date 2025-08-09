霧島・姶良3万7000戸で断水続く 給水所に長い列 鹿児島
8日猛烈な雨を観測した霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、およそ3万7000戸が断水しています。
（記者）「こちらの給水所は30分時間を早めて8時半から給水作業が始まりました」
霧島市に設けられた給水所では9日朝から水を求める人たちが列を作り県からの要請を受けた自衛隊から水を受け取っていました。
霧島市と姶良市では、水源につながる配管が破損するなどして、分かってるだけでおよそ3万7000戸が断水しています。
「8時にはここに来ました。きのうも1時間ぐらい待ちましたんで」「（入浴は）できない」
「雨水をためてトイレは使っている」
霧島市の復旧は11日以降になる見通しですが福山町と牧園町の一部地域と姶良市の復旧は未定です。霧島市 給水情報 8月9日
霧島市で給水所が設けられているのは▼霧島市お祭り広場駐車場 ▼隼人市民サービスセンター ▼国分シビックセンター ▼天降川小学校などです。 姶良市 給水情報 8月9日
姶良市では▼姶良公民館 ▼重富中学校 ▼蒲生公民館 ▼松原なぎさ小学校などに臨時の給水所が設けられています。
・・ ・