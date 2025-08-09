霧島市福山町では川の水があふれ橋が崩落し集落に土砂が流れ込みました。住民は後片づけに追われ降り続く雨に不安な声があがっています。

霧島市福山町を上空から撮影した映像です。川には濁流が流れ護岸が崩れています。車が複数台水没し橋は崩落していました。

集落には土砂や木が流れ込み、住民は後片付けに追われていました。土砂は家のなかにも…。

（自宅が浸水した住民）「一人だから（片付けは）こつこつしないと。当分は住めないから役場に行って、市営住宅を借りようかと思っている」

集落に住むこちらの女性の車は増水した川の水で流され、自宅から100メートルほど離れた下流で見つかりました。

（住民）「車庫に停めていた、車庫も被害を受けた」

Q.この道は使えない？

（住民）「使えない、道がない。私の家の後ろの塀に脚立をを立てて、消防団が連れ出してくれた」

自宅前の道路は崩壊し、家に出入りすることができず途方に暮れています。

Q.一番困ることは？

（住民）「とにかく（道が）通れない。とにかく帰れない出られない」

今後も大雨のおそれがあり住民の不安な生活が続いています。

