俳優の清水尋也（ひろや）が８日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に出演し、家族について語った。

清水は２０２１年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「おかえりモネ」で朝ドラ初出演。その後もＴＢＳ系「Ｅｙｅ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ」「海に眠るダイヤモンド」、日本テレビ系「マル秘の密子さん」などの話題作に続々と出演している注目俳優だ。

芸能界入りのきっかけについて「もともと、４つ上に兄がいるんですけど。役者をやってまして」。兄・清水尚弥の主演映画の試写会に母親と訪れたところ、当時のマネジャーに「弟くんも一緒にやってみないかと、お誘いをいただいて」とスカウトされたという。

清水が小学校に上がるタイミングで、両親が離婚。母親は「自分が２１歳の時に、心臓系の急な病気で亡くなって」という。そして「もともとダンサーをやっていて。松竹歌劇団（ＳＫＤ）に所属してました」と言うと、スタジオは「ええ〜！？」と仰天。司会の笑福亭鶴瓶は「ＳＫＤっって、すごいところよ、ホンマ」とびっくり。松竹歌劇団は宝塚歌劇団と並び称された名門歌劇団で、数々のスターを輩出してきた。

鶴瓶は「その血やな、やっぱり」とうなずくと、清水は「小さい時から歌を歌うとか、好きでしたね。ダンスも習ってた時期もあったんですけど。自分の体を使って何かを表現するのは、昔から好きだったのかもしれないですね」と語った。