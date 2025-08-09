海口総合保税区の中免海南国際物流センターで免税品を運ぶ従業員。（５月２６日撮影、北京＝新華社記者／金皓原）

【新華社北京8月9日】中国財政部関税司の呉京芳（ご・きょうほう）副司長は、新華社が8日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」に出演し、海南自由貿易港の主要政策の一つは輸入品の「ゼロ関税」制度であり、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」実施後には、対象組織が拡大し、より幅広い商品を無税で輸入できるようになると述べた。

呉氏によると、この制度の対象は現在、海南自由貿易港で登記された独立法人企業と事業機関に限られているが、「封関」後は輸入需要を持つ島内のほぼすべての企業や事業機関、民間非営利組織に広がる。「ゼロ関税」対象品目も現行の約1900品目から約6600品目に拡大され、ネガティブリスト方式で管理されるようになる。

また対象組織間では「封関」後、輸入税の負担なしに、ゼロ関税で輸入した商品とその加工品を流通できる。例えば、ある企業がゼロ関税で輸入した原料を加工して製品を作り、島内の別の対象企業に販売する場合、川下の企業も引き続き無税で受け取ることができる。企業のコスト削減につながるだけでなく、自由貿易港内での産業集積を促すことにもなる。