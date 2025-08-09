Photo: 山田いせ

子どもの頃に想像した“21世紀の家電”。

…の世界観とはひと味違いますが、ほんの2,000円台で手持ちのドライヤーがハンズフリーで使えるようになる収納グッズを見つけ、心が躍っています。

それがこちら、山崎実業・towerの「ウォール角度調節ドライヤーホルダー」。

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 ウォール 角度調節 ドライヤーホルダー 石こうボード壁対応 ブラック W8×D13×H14cm タワー tower 壁掛け ハンズフリー ドライヤースタンド 10105 2,530円 Amazonで見る PR PR 2,530円 楽天で購入する PR PR

身だしなみの時間をできるだけ短くしたい私に、ぴったりの便利グッズなんです！

石膏ボードピンで留めるスチール製のホルダー

山崎実業・towerの「ウォール角度調節ドライヤーホルダー」は、石膏ボードピンで簡単に壁に取り付けできる、角度が調節できるドライヤーホルダーです。

壁紙、布壁紙、ビニール壁紙などが貼られた石こうボード、薄ベニヤで作られた壁に、ピンを使って設置可能。

板壁（厚さ1cm以上）、プリント合板（裏側に水平にサンがある場所）、裏に下地材（間柱）が入っている壁には、ネジを使っての設置もできます。

箱の中には、スチール製の本体（横幅8cm、奥行き13cm、高さ14cm）と、石膏ボードピンセット（取り付けベース×4、ピン×12、キャップ×4）、木ネジ×4と取り付けガイドが入っています。

本体の重さは340g。持った感じが結構ずっしりしてて、極細のピンごときで壁に固定されるのか、ちょっと心配…。

不器用さんでも簡単に設置できる優しい設計

我が家は賃貸物件。お借りしている家の壁紙に穴を開けることになるので、できれば失敗したくない。

なので、取り付ける位置を事前にフィックスできる「取り付けガイド」が入っていたのは、とってもありがたかったです！

設置に使うのは「取り付けベース」「ピン」「ピンを挿す土台」「ピンをカバーするキャップ」。「ピン」を壁に押し込むためには、お手持ちのコインなどをご使用ください。

マスキングテープで位置を定めた「取り付けガイド」に「取り付けベース」を押し当て、「ピン」で固定していきます。

私はコインで「ピン」を押し込むのがあまり上手く出来なかったので、途中からトンカチを使いました。

とってもスピーディーにスムーズに打ち込めたのはいいのですが、“コンコンコンコン！”という音が建物中に響き渡ってしまって…。

コインを使う場合は無音でできるので、状況に合わせた選択をおすすめします。

「取り付けベース」を固定できたら、「キャップ」で「ピン」の頭をカバー。

最後に「本体」を「取り付けベース」に上からスライドさせて、カチッと固定すれば完成！私は割と不器用な方ですが、10分強でできました。

ちなみに、下部にある「Yamazaki」のロゴは、シールなので剥がせます。ご安心を。

両手離しでドライヤーを使えるなんて…夢！

早速「ウォール角度調節ドライヤーホルダー」に手持ちのドライヤーを収納してみました。

写真のような置き方をするとハンズフリーで髪を乾かすことができます。歯磨きしながら、スキンケアしながら、複数のことを同時に進められるので、タイパ重視の人にはたまらない…！

吸気口・排気口と壁の間には、しっかりスペースをとってご使用くださいませ。

他の家族も使える範囲で、私の頭ひとつ上くらいの高さに設置。

これでブラシを使ってのブローが両手でできるようになりました！時短も嬉しいけど、私にとってはこれが一番嬉しい〜。

ホルダーの角度が変えられて、用途に合わせてアレンジできます。ドライヤーとホルダーが接する部分はシリコンが使われているため、摩擦でドライヤーを傷つけることが無さそう。

耐荷重は1kgまで。我が家のドライヤーは約600gと軽い方ではないですが、「石膏ボードピン」を12本使って固定しているおかげか、びくともしてません。よかった〜！

洗面所の“ビジュ”と“使い勝手”が良くなった

今までは写真のような感じで、S字フックに引っ掛けて、ドライヤーを収納していましたが…

「ウォール角度調節ドライヤーホルダー」の設置後は、こんな感じで壁面にすっきりセット。

見た目が良くなった上に、洗面台収納にあるコスメが取り出しやすくなって、QOL爆あがりなんですよ。

マットな黒色も、空間やドライヤーとマッチしてて、お気に入りすぎる…。この良さよ、みんなに伝われ〜！（白もあります）

