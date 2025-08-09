ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ166¥¥íÃæÁ°ÂÇ¢ª¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬¡È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡É CY¾Þ±¦ÏÓ¤â¶Ã¤¤¤¿°ì¿¶¤ê¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤ÎÀ¼
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢·Ú¤¯¿¶¤Ã¤ÆÇúÂ®ÂÇ¤ËCY¾Þ±¦ÏÓ¤¬¡È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤òÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯¤ÏÄÌ»»318¾¡¤ò¸Ø¤ë¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¡£ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ë3ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢2»°¿¶¤È´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢78¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó125.5¥¥í¡Ë¤Î¤æ¤ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡±Ô¤¤²»¤È¤È¤â¤ËÂÇµå¤ÏÆâÌî¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï102.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.6¥¥í¡Ë¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇúÂ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¡¢¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤ËÌÜ¤ÇÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤«¤é½é¤á¤Æ¥Ò¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¡Ö²áµî´Þ¤á¤Æ¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Áê¼ê¤Ë½é¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤¾¡×¡Ö³°¤ÎÊÑ²½¤ò¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÆñ¤·¤¤µå¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëµ»½Ñ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡ÖÂçÃ«¡¢·Ú¤¯¿¶¤Ã¤¿¤Ê¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¹¶Î¬¤Ë¥Á¡¼¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ê¡×¤È¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î½é¥Ò¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¤â¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ã¤¿¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë