「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）

３５年ぶり２度目の夏の甲子園出場となった青藍泰斗がサヨナラ負けを喫し、甲子園初勝利を逃した。

白熱したゲームは９回で決着がつかず延長タイブレークに突入。１死から佐川の安打で満塁と好機を拡大し、服部はファウルを打った際に足がつってしまい途中交代。代打・須加は空振り三振に倒れ、４番・永井も低めの変化球にバットが空を切った。その裏、１死満塁からスクイズ（記録は内野安打）を決められた。

整列を終え、アルプススタンドに向かったエース・永井の目からは涙があふれた。懸命に戦ったが待望の白星には届かず。それでも甲子園のスタンドは温かい拍手を送った。

青藍泰斗は２点を追う四回、敵失に乗じて好機を広げると、今里、富田のタイムリーなどで一挙３点を奪って逆転に成功した。直後に同点に追いつかれたが、六回から再びマウンドに戻ったエース・永井が丁寧な投球で佐賀北打線に得点を許さなかった。

八回１死一、二塁のピンチでは４番、５番を連続三振に仕留めた永井。初出場した３５年前は初戦で山陽に３点リードで九回裏を迎えたが、一挙４点を奪ってサヨナラ負け。当時のＯＢがアルプスタンドで勝利を願ったが、叶わなかった。