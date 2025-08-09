せいせい、黒髪で雰囲気ガラリ「大優勝」「ツヤがすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/09】モデルの“せいせい”こと田向星華が9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、黒髪で雰囲気ガラリ
茶髪だったせいせいは「髪の毛真っ黒に戻した」とヘアカラーのイメージチェンジを報告。黒のビスチェとクロス柄のパンツを合わせたブラックコーディネートで、艶やかな黒髪を披露しながらポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「大優勝」「ツヤがすごい」「黒髪似合いすぎ」「雰囲気変わった」「クールで素敵」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
