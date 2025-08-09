芸能界引退間近の道重さゆみ、オフショルで美デコルテ見せ「大人っぽい」「スタイルの良さ際立つ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/09】元モーニング娘。でタレントの道重さゆみが8月9日、自身のInstagramを更新。デコルテが輝くオフショルダー姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】道重さゆみ、デコルテ輝くオフショル姿
道重は「昨日のインスタライブでのお洋服」とつづり、写真を投稿。黒時に白いリボンのデザインが特徴的なオフショルダートップスに黒のパンツを合わせたモノトーンコーディネートで、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい色合いも似合う」「とってもお似合い」「デコルテが綺麗」「可愛すぎてびっくり」「パンツだとスタイルの良さ際立つ」といったコメントが寄せられている。
道重は1月19日、2025年夏に開催予定のコンサートをもって芸能界を引退することを発表。同ツアーの最終日は8月14日を予定している。（modelpress編集部）
