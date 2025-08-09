「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（25）が2025年7月29日、自身のインスタグラムを更新。タイの首都バンコクで撮影した純白ミニワンピ姿を披露した。

「とっても可愛くしてもらえたの」

阿部さんは「好評だった写真たくさん載せちゃおう」とし、全身ショットやアップショットなど純白ミニワンピ姿のショットを投稿した。

「お仕事で、現地のヘアメイクさんにやっていただいたんだけどとっても可愛くしてもらえたの」

また、「いつもよりしっかりめのアイラインと、つけまつ毛」、「タイのメイクアップも可愛いな〜」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、プリーツデザインの純白ミニ丈ワンピを着用。夜景を背景に、スカートが風を受けてふんわり舞っているショットを投稿した。

3枚目では自撮りをするアップショットを披露。4枚目は美しい背中をあらわにしたバックショットで、美脚も際立っていた。

この投稿には、「本当に綺麗」「セクシー度最強」「女神やん」「白プリーツのスカート可愛い」「美しすぎる」といったコメントが寄せられていた。