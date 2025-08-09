◇ワールドゲームズ ラクロス女子 プールＡ 日本15−10イギリス（9日、中国･成都）

2028年ロサンゼルスオリンピックの追加競技となっている6人制ラクロス。予選突破をかけたプールＡの3戦目、SIXES女子日本代表は、1勝1敗同士で並ぶイギリスと対戦。

日本は第2クオーター、元サッカー日本代表でワールドカップに2度出場した中澤佑二さんの娘、中澤こころ選手の得点などでリード。第3クオーター以降もリードを広げる展開。ゴールを守る藤田瑠奈選手の好セーブも光り15−10で勝利。日本は2勝1敗で予選突破を決め、シニア大会初となるベスト4進出となりました。

試合後、藤田選手はチームのインスタグラムで「絶対勝たないといけない試合だったので、長い時間準備をしてきました。日本に残っているメンバーにも相手役になってもらって、イギリスをずっと意識してやってきたので、勝てて良かったです」と喜びのコメント。日本は準決勝で、プールBのアメリカと対戦。大会初のメダル獲得を目指します。

【日本の結果＆日程】第1戦 カナダ ●5−20第2戦 中国 ○18−3第3戦 イギリス ○15−10準決勝 アメリカ（10日）