◇女子ゴルフツアー 北海道meijiカップ 第2日（2025年8月9日 北海道 札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）

第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、第1ラウンド66でトップの森田遥（29＝フリー）が第2ラウンドを4バーディー、1ボギーの69で回り、通算9アンダーで単独首位を守った。

森田がツアー3勝目に王手を掛けた。第1ラウンドの最終18番でチップインバーディーを決めて気分良く第2ラウンドに突入すると、11番からショットをピンに絡めて3連続で伸ばした。最終18番では4メートルのパットを沈めてバーディーで締めた。

6月の宮里藍サントリー・レディース以降4試合連続予選落ちを喫するなど最近は調子が上がってこなかったが、17年にツアー初優勝を飾ったコースで好スコアを並べて「（初優勝を）今でも思い出すし、コースが好きというか、コースが味方してくれている」と顔を綻ばせた。

8年前は優勝賞金1620万円とともに副賞の「明治製品10年分」を獲得した。今年も同じ副賞が用意されており「きのこの山もたけのこの里も何でも食べます。食べ終わったので、そろそろ欲しい」と2度目の大会制覇と副賞ゲットをもくろんでいる。

2打差リードで最終日に臨む。23年スタンレー・レディース以来の勝利を目指す29歳は「攻め続けていきたい」と気合十分だ。