【しまむらの1,089円T】が優秀！「大人っぽロゴが高見え」「捨て色なし」だって！

暑い夏は一枚でさらっと着られるTシャツが重宝される季節。【しまむら】から「大人っぽロゴ」で高見えする、シンプルなのに着るだけでサマになる優秀Tシャツが登場しているとの情報をゲット！ 注目すべきは、その「捨て色なし」のカラー展開。どれを選んでも着回し力バツグンで、幅広いシーンで活躍が期待できそう。しかもこのクオリティで税込1,089円という驚きのプチプライス。売り切れ前にぜひチェックしてみて。

捨て色ナシ！ 選べる5色で全色欲しくなる

【しまむら】「CTロゴ フレンチSLT 」\1,089（税込）

フェミニンなフレンチスリーブとスタイリッシュなロゴデザインが絶妙バランスなTシャツ。合わせやすいベーシックなカラーに、ほんのりモード感漂うフォントで高見えしそう。ラフになりがちなロゴTコーデもスタイリッシュな雰囲気になりそうです。このお値段でこの洗練されたデザインとは、まさに神コスパの優秀アイテムです。

フェミニン × スポーティーの絶妙バランス

ブラックロゴがさりげないアクセントのフレンチTを、スポーティーなスウェットパンツに合わせて。肩先をほんのり覆うフレンチスリーブの効果で、カジュアルさを抑えてきれいな雰囲気に仕上がっています。チャコールカラーが大人の落ち着きを演出し、ロゴの控えめな主張は高見え感をプラス。今っぽい抜け感のあるリラクシーコーデが完成しています。足元はトングサンダルで夏のラフさを出すのが垢抜けのコツかも。

ホワイト × バニラの夏映えワントーン

柔らかいバニラカラーのロゴTを主役に、ホワイトのティアードスカートを合わせたワントーンコーデ。清涼感たっぷりなのにほんのり大人の抜け感も感じられるのは、フレンチスリーブとロゴの絶妙なバランスのおかげ。足元の厚底サンダルとメタリックカラーのショルダーバッグで今っぽさをプラスして。シンプルだけど手抜きに見えない、真夏の高見えスタイルです。

シンプルレイヤードにロゴを効かせて

シンプルなホワイトロゴTに、黒のサロペットをレイヤード。モノトーンでまとめたシックなカラーリングが大人っぽい落ち着いた印象。メッシュバッグやアクセサリーの小物使いでこなれ感をプラスして。足元はリラクシーな厚底のサンダルで抜け感を演出。シンプルな装いにちょっと個性を足したい時におすすめのロゴTコーデです。

writer：タニメグミ