山本彩、ノースリ・オフショル…美スタイル際立つ私服ショットに絶賛の声「美脚すぎる」「センス抜群」
【モデルプレス＝2025/08/09】アーティストの山本彩が8日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】山本彩、ほっそり美脚際立つミニ丈私服
山本は「撮ってもあんまり載せないで終わっちゃうので数日分まとめてみた（笑）」とつづり、数日分の私服姿を公開。ほっそりとした二の腕が輝くノースリーブのカットソーにデニムパンツを合わせたコーディネートやオーバーサイズのTシャツにチェックシャツを巻き、美しい脚を見せたコーディネートなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「どれも似合ってる」「さすがのスタイル」「センス抜群」「美脚すぎる」「可愛すぎ」「私服ショット嬉しい」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本彩、ほっそり美脚際立つミニ丈私服
◆山本彩、美スタイル際立つ私服ショット公開
山本は「撮ってもあんまり載せないで終わっちゃうので数日分まとめてみた（笑）」とつづり、数日分の私服姿を公開。ほっそりとした二の腕が輝くノースリーブのカットソーにデニムパンツを合わせたコーディネートやオーバーサイズのTシャツにチェックシャツを巻き、美しい脚を見せたコーディネートなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「どれも似合ってる」「さすがのスタイル」「センス抜群」「美脚すぎる」「可愛すぎ」「私服ショット嬉しい」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】